Phú Quốc: Tạm giữ gã đàn ông 3 lần hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Theo thông tin ban đầu, ông Danh ra Phú Quốc sinh sống bằng nghề buôn bán đồ chơi trẻ em và đồ ăn vặt tại xã Dương Tơ. Khoảng 13 giờ ngày 2.7, ông dụ dỗ bé H.T.Q.N (12 tuổi, sống gần nhà) đến chơi và nói sẽ cho một số đồ chơi. Tin lời, bé N. đến nhà thì bị ông Danh dụ dỗ leo lên giường và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi ông Danh đang thực hiện hành vi đồi bại thì mẹ của bé N. phát hiện nên ông bỏ chạy. Ngay lập tức, mẹ bé N. báo với công an địa phương. Nhận được tin tố giác, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Phú Quốc đã phối hợp với Công an xã Dương Tơ khẩn cấp truy tìm ông Danh và đến tối cùng ngày mới phát hiện, mời ông ta về làm việc.