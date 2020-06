Phú Yên: Đã xác định nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi

Chiều tối 21.6, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết bước đầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên cùng Công an H.Tuy An đã xác định được nghi phạm có liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An bị sát hại.

Xác định nghi phạm sát hại bé gái sau cuộc gọi: “Chị ơi cứu em”

“Đối tượng đã khai nhận hành vi bước đầu về vụ này. Lời khai này tương đối phù hợp với hiện trường, nhưng kết luận chính thức thì chưa vì đang tiến hành điều tra. Qua lời khai của đối tượng, cùng với một số chứng cứ thu thập tại hiện trường nơi cháu bé mất thì phù hợp. Còn cụ thể như thế nào thì trong quá trình điều tra sẽ rõ”, theo đại tá Nguyễn Trung Nghĩa.

Mẹ bé Hân (giữa) ngất xỉu khi hay tin con gái mình bị sát hại. Ảnh: Đức Huy

Đại tá Nghĩa cho biết thêm hiện các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật trong vụ án này. Nghi phạm này là trong nhóm thanh niên đi chơi cùng cháu Hân (Đỗ Thị Kim Hân - PV).

Khu vực rừng dương nơi nghi phạm dấu thi thể em Hân. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã bàn giao thi thể em Đỗ Thị Kim Hân (con của ông Đỗ Văn Quang, ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An, Phú Yên) cho gia đình mai táng. Tại hiện trường, rất đông người dân đến xem và đưa tiễn cháu bé xấu số.

Thanh niên trong xã đưa quan tài bé cháu Hân lên xe tang để đưa đến nơi chôn cất. Ảnh: Đức Huy

Hiện trường mà nghi phạm giấu xác bé Hân là rừng dương thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên.

