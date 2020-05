Phú Yên: Đã xác định tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Chiều 29.5, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết lực lượng đã xác định được tài xế lái xe gây tai nạn giao thông với xe mô tô rồi bỏ trốn vào sáng 19.5 tại km 1296 + 1100 trên tuyến QL1, thuộc địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên).

Theo đại tá Sương, nạn nhân trong vụ tai nạn đã tử vong tại chỗ là anh Nguyễn Kim Hùng (37 tuổi, ở TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Anh Hùng là người điều khiển xe mô tô mang biển số 79H5 - 5716, lưu thông theo hướng nam - bắc. Khi khám nghiệm hiện trường, các dấu vết để hiện trường thể hiện phương tiện gây tai nạn với xe mô tô là xe tải lớn có lớp đôi, gầm máy cao lưu thông theo hướng nam-bắc.

Qua công tác điều tra, sàng lọc gần 137 ô tô các loại, kết hợp dấu vết tại hiện trường thì xác định được ô tô gây tai nạn có màu sơn trắng, xe loại lớn nên lãnh đạo Cơ quan CSĐT phân công nhiều tổ công tác từ Phú Yên ra các tỉnh phía bắc để điều tra xác minh.

Lực lượng chức năng đã xác định được ô tô tải gây tại nạn có biển số 29H-164.02 do ông Hà Thế Oai (39 tuổi, ở thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) làm chủ sở hữu phương tiện. Tổ công tác của Công an huyện Tuy An đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh tiến hành điều tra, xác minh thì xác định được người điều khiển ô tô tải 29H-164.02 là ông Nguyễn Công Anh (39 tuổi, cũng ở xã Nam Đồng, huyện Đông Anh).

Ông Oai đã thuê ông Anh lái ô tô tải 29H-164.02 chở hàng từ TP.Hà Nội vào TP.HCM từ ngày 8.5, đến ngày 21.5, ô tô 29H-164.02 về lại xã Nam Hồng (huyện Đông Anh). Lực lượng chức năng khám xét chiếc ô tô 29H-164.02 thu được nhiều dấu vết để lại trên xe phù hợp với dấu vết để lại hiện trường vụ tai nạn giao thông nói trên.

Ông Anh cũng đã thừa nhận là vào sáng 19.5 ông điều khiển ô tô 29H-164.02 tông vào đuôi xe mô tô tại km 1296 + 1100 trên tuyến QL1, thuộc địa phận thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An (Phú Yên), sau đó điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ông Anh khai là khi đọc thông tin trên mạng xã hội mới biết nạn nhân đã tử vong.

Hiện Công an huyện Tuy An, Phú Yên đã đưa xe ô tô 29H-164.02 về tại Công an huyện Tuy An để phục vụ điều tra.