Phú Yên: Khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm đất đai

Sáng 31.8, PC03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam 4 tháng, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với các bị can: Phạm Hoàng Huynh, Trưởng Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên); Nguyễn Bửu, Nguyên Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa (Phú Yên) và Trần Hải Âu, cán bộ địa chính P.Hòa Hiệp Trung (TX.Đông Hòa) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ . Riêng bị can Phạm Trường Kỳ, Nguyên trưởng khu phố Phú Thọ 2, P.Hòa Hiệp Trung (TX.Đông Hòa) cũng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Phạm Hoàng Huynh, Trưởng Phòng Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT tỉnh Phú Yên) Ảnh: Đức Huy

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ năm 2018 - 2019, 4 bị can này đã câu kết, thống nhất hợp thức hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật với hình thức: hợp thức hóa đất của nhà nước thành đất thành đất cá nhân để được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị do chính mình hoặc người khác đứng tên với tổng diện tích hơn 13.350 m2, trong đó, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở do chính Phạm Hoàng Huynh đứng tên. Trong 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì có 2 giấy đã được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư ở các tỉnh khác.

Trước đó, PC03 cũng đã ra quyết định khởi tố ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là TX.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai và 3 thuộc cấp, gồm: Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng Phòng TN-MT; bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN-MT H.Đông Hòa; ông Lê Bá Hùng, chuyên viên Phòng TN-MT H.Đông Hòa, cả 3 bị khởi tố cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Tháng 8.2018, ông Hùng được giao nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của H.Đông Hòa nên đã lợi dụng, bàn bạc thống nhất với ông Tiên để thay đổi danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trong báo cáo thuyết minh đã được thẩm định với 754 trường hợp bằng danh sách 248 trường hợp chưa được thẩm định. Ông Tiên đã dùng danh sách thay thế này để cùng bà Dung làm căn cứ tham mưu cho UBND H.Đông Hòa (Phú Yên) ban hành quyết định cho phép nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.