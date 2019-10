Phú Yên: Lũ lên nhanh sau bão số 5, chính quyền cấm đi vào đường ngập nước

Trưa 31.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An ( Phú Yên ), cho biết nước lũ dâng cao khiến tuyến đường đi qua cần Cây Cam chảy xiết nên bị chia cắt. Hiện Tuy An có 3 xã bị nước lũ chia cắt là An Nghiệp, An Định và An Xuân.

Con đường vào Trạm xá xã An Định từng xảy ra nhiều vụ đuối nước nên xã đoàn lập biển cảnh báo. Ảnh: Đức Huy

Do nước chảy xiết, đi lại nguy hiểm nên chính quyền H.Tuy An đã dựng biển cảnh báo ngay trên đường vào cầu Cây Cam. Hiện chính quyền cấm người dân và phương tiện qua lại trên đường này.

Cũng tại H.Tuy An, đường vào Trạm xá xã An Định và UBND xã An Định cũng bị ngập sâu gần 1m. Tại đầu đường vào, Xã đoàn An Định đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm lội qua khi lũ tràn về vì nước chảy rất xiết. Con đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm do người dân cố lội qua khi đường đã ngập.