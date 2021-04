Phú Yên: Một người đàn ông tử vong trong công viên

Sáng 18.4, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại công viên Diên Hồng, TP.Tuy Hòa ( Phú Yên ).

Nhận được tin báo, Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cử lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng đến bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông tử vong trên bậc thềm của công viên Diên Hồng. Ảnh: ĐỨC HUY

Bà H., người buôn bán ở khu vực công viên Diên Hồng cho biết, trước đó khoảng 23 giờ ngày 17.4, con gái bà thấy người đàn ông trên nằm ở công viên. Tuy nhiên, do nghĩ người này uống rượu say nằm ngủ nên người xung quanh không can thiệp.