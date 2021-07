Phú Yên: Sàng lọc Covid-19, bắt được đối tượng truy nã

Ngày 31.7, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa ( Phú Yên) , cho biết đơn vị đã bàn giao Nguyễn Thế Truyền (56 tuổi, ở KP.4, P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa), đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an H.Sông Hinh, cho Công an H.Sông Hinh.