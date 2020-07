Phú Yên: Tạm giữ hơn 14.470 gói thuốc lá lậu

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TX.Đông Hòa kiểm tra ô tô BS 78A - 052.01 do ông Nguyễn Hữu Thạch (55 tuổi, ở phường Hòa Vinh, TX.Đông Hòa) điều khiển lưu hành trên đường Lê Trung Kiên.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4.000 gói thuốc lá không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tiến hành khám xét nhà riêng của ông Thạch ở phường Hòa Vinh, lực lượng công an thu giữ gần 10.470 gói thuốc lá của các nhãn hiệu khác nhau.