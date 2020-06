Phú Yên: Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi mất tích

Ngày 21.6, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND H.Tuy An, cho biết, thi thể được tìm thấy tại khu vực thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, H.Tuy An là giới tính nữ. Nghi vấn người này có liên quan đến việc gia đình em Đ.T.K.H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên) báo mất tích trước đó.