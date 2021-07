Phú Yên vẫn còn nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao

Chiều 25.7, Ban Chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh này.

Phát hiện ổ dịch trong thời gian giãn cách xã hội

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết số ca mắc Covid-19 mới trong những ngày qua có giảm, nhưng quan ngại là xuất hiện thêm mấy điểm mắc mới như ở TP.Tuy Hòa, xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngoài ra, một số người dân từ TP.HCM về địa phương dương tích Covid-19, trong khi trước đó test, xét nghiệm PCR lần đầu cũng âm tính.

“Đối với người dân từ TP.HCM về, chính quyền phải đề nghị người dân có cam kết và phải giám sát những người này, nếu không chấp hành tốt thì cưỡng chế cách ly tập trung. Chính quyền nếu để xảy ra dịch bệnh thì cũng cần có biện pháp xử lý để tăng cường trách nhiệm”, bà Ngọc kiến nghị.

Khử khuẩn trước khi vào bệnh viện dã chiến. Ảnh: Đức Huy

Bà Ngọc cũng đưa ra thêm một vấn đề đáng lo nữa là việc lây nhiễm trong nhân viên y tế và lực lượng phục vụ ở các khu cách ly, bệnh viện. Theo bà Ngọc: “Hầu hết các bộ phận được giao nhiệm vụ chưa được tập huấn các kỹ năng. Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác tập huấn các lực lượng phục vụ này”. Ngoài ra, trong thời gian qua, Phú Yên có nhiều người có triệu chứng Covid -19 nhưng lại đi mua thuốc tự điều trị, làm kéo dài nguy cơ lây nhiễm.

Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa, hiện nay có 2 ổ dịch xuất hiện, một ở Bến Chương Dương và Chu Mạnh Trinh, P.1; một ổ dịch ở KP.6, P.4. Riêng KP.6, P.4 đã phong tỏa với 118 hộ có 380 nhân khẩu, trong đó có 36 F0.

Nhiều nguồn có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Trong khi đó, sau TP.Tuy Hòa, H.Phú Hòa là địa phương thứ 2 có ca mắc nhiều cũng xác định vẫn còn nguồn lây nhiễm nguy cơ rất cao trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND H.Phú Hòa, đánh giá nguy cơ lây nhiễm rất cao chủ yếu từ các nguồn lây là các tiểu thương ở chợ và khu công nghiệp. Đã có 2 trường hợp xét nghiệm âm tính nhưng sau đó xét nghiệm lại dương tính Covid-19. Đây là vấn đề đáng lo ngại vì ra cộng đồng trong thời gian dài từ 13 - 14 ngay sau thì mới dương tính. Ngoài ra, có 39 ca phát hiện qua truy vết liên quan đến ca nhiễm trong khu công nghiệp, và số ca mắc này trải rộng ở khắp 6 xã, thị trấn. Đây là nguồn nguy cơ lớn.

Thêm nguồn nguy cơ về từ TP.HCM do người dân tự đi về đến nay có khoảng 601 người, mỗi ngày về từ 60 - 100 người. Hiện tại trong số này có 2 ca dương tính. Ngoài ra, một vấn đề mà H.Phú Hòa cần quan tâm là khoảng 1.000 công nhân, người dân lao động tự do trong ngành xây dựng, các nhà máy hạt điều, may mặc. “Nếu các nhà máy, phân xưởng không quản lý tốt thì nguy cơ lây nhiễm rất lớn trong địa bàn”, ông Khải lo lắng.

Phú Yên nỗ lực truy vết để ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Ảnh: Đức Huy

Tại cuộc họp, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo phải tận dụng thời gian để truy vết trên diện rộng. “Trong lúc này, mọi người còn ở nhà thì phải làm sạch, chỗ nào đỏ thì đỏ, chỗ nào xanh thì xanh. Nhân dịp này, chúng ta quét trắng trên tất cả địa bàn”, ông Thế nói.

Theo ông Thế, người về từ TP.HCM phải cách ly tập trung, nhưng do không có điều kiện nên để cách ly tại nhà. Đối với những người về từ TP.HCM và F1 hết cách ly tập trung về nhà thì phải khai báo y tế hằng ngày. Nếu người dân không chấp hành thì đưa đi cách ly tập trung.