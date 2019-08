Quân chủng Hải quân khai mạc hội thao huấn luyện tàu

Tham dự lễ khai mạc có thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình , Phó Tư lệnh Hải quân; Ban tổ chức, Ban giám khảo; đại diện chỉ huy các đơn vị tham gia hội thi; cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.

Nội dung hội thi tàu tốt, h ội thao huấn luyện tàu lần này toàn diện trên tất cả các mặt công tác, bao gồm những vấn đề đã được xác định trong kế hoạch huấn luyện hàng năm, những vấn đề nảy sinh từ hoạt động thực tiễn trên biển. Hình thức kiểm tra lần này cũng đa dạng như kiểm tra lý thuyết và thực hành thao tác; kiểm tra tại bến và trên biển; kiểm tra việc thao tác toàn tàu đến từng ngành và từng vị trí chiến đấu.

Quang cảnh buổi khai mạc

Duyệt đội ngũ

Hội thi, hội thao năm nay cũng nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện đột phá trong huấn luyện “Cơ bản, làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và thực hiện quy tắc an toàn”; kết quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; kết quả xây dựng mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”; trình độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng tàu mặt nước của Quân chủng Hải quân.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh kiểm tra tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tại hội thi