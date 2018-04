Quản lý, bảo vệ cửa hàng điện thoại Viettel thú nhận dàn cảnh vụ cướp

Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Đỗ Minh Hải (27 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hướng (45 tuổi, quê Hà Nam) để làm rõ hành vi hoang báo bị cướp gần 100 chiếc điện thoại di động (trị giá hơn 1 tỉ đồng) tại cửa hàng điện thoại Viettel (đường Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) vào rạng sáng 30.3.

Theo điều tra từ công an, sáng ngày 30.3, Công an Q.Tân Phú nhận được tin báo của Đỗ Minh Hải, đang làm quản lý tại cửa hàng trên, về việc kẻ gian lẻn vào cửa hàng, trói ông Nguyễn Văn Hướng (bảo vệ cửa hàng), phá hủy hệ thống camera an ninh rồi cướp gần 100 chiếc điện thoại.

Tiếp nhận vụ việc, Công an Q.Tân Phú phối hợp Công an TP.HCM tiến hành điều tra. Sau 2 ngày điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã chứng minh được việc Hải và Hướng đã dàn cảnh rồi hoang báo tin cướp để nhằm chiếm đoạt gần 100 chiếc ĐTDĐ.

Tại cơ quan công an, cả hai Hải và Hướng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi bàn bạc kế hoạch, chiều 29.3, Hải cho một bảo vệ nghỉ phép và giữ Hướng ở lại. Hải thông báo mình bỏ xe máy lại cửa hàng, về nhà trước, nhưng thực chất Hải lẻn vào ẩn nấp tại kho chứa hàng.

Đến 23 giờ ngày 29.3, khi mọi người làm việc tại cửa hàng bắt đầu về hết, Hải thay quần áo, đội mũ trùm, bịt mặt, đeo găng tay từ kho chứa hàng đi ra. Hướng cố tình ngồi ở góc khuất khỏi tầm camera, còn Hải lại gần dùng băng keo trói tay, dán miệng Hướng lại. Sau đó, Hải dùng băng keo đen dán tất cả mắt camera tại cửa hàng lại, tháo ổ cứng máy tính lưu trữ dữ liệu hình ảnh camera rồi phá hỏng. Hải tiếp tục phá các tủ, lấy 98 ĐTDĐ, máy tính bảng rồi tẩu thoát.

Vài tiếng sau, ông Hướng tự cởi trói, đến sáng 30.3 cùng Hải đến công an trình báo vụ việc.