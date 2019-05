Quảng Bình xử lý hơn 300 lái xe có nồng độ cồn

* Phát hiện 2 tài xế container dương tính ma tuý

Sáng 29.5, Đội CSGT (Công an Q.9, TP.HCM) phối hợp Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an P.Long Bình (Công an Q.9) và Trạm y tế P.Long Bình tổ chức chốt chặn kiểm tra ma túy tại đường số 11 (KP.Thái Bình, P.Long Bình) đối với tất cả tài xế container ra vào khu vực này. Tổ công tác đã kiểm tra 45 tài xế container và phát hiện 2 người gồm: Ngô Tuấn Anh (28 tuổi, quê Quảng Trị) và Lưu Văn Chót (41 tuổi, quê Quảng Bình) dương tính với ma túy "đá". Hai tài xế này được tổ công tác lập hồ sơ, bàn giao cho Công an P.Long Bình tiếp tục xác minh xử lý.