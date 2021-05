Quảng Nam: 14 F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 ở Hội An âm tính lần 1

Sáng 5.5, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết kết quả xét nghiệm 14 mẫu F1 của BN 2997 tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Theo công bố, BN 2997 là vợ và là F1 của BN 2982 (ngụ xã Cẩm An, TP.Hội An). Từ ngày 27.4 đến nay, chị này di chuyển khá nhiều nơi ở Hội An, có ra Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám thai.