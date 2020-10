Quảng Nam: 4 thủy điện đồng loạt điều tiết xả lũ với lưu lượng lớn

Chiều 16.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Miền Trung khắp nơi mưa to gió lớn, áp thấp nhiệt đới đã tiến gần bờ

Theo đó, tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 15.10 đến 7 giờ ngày 16.10) tại các địa phương phổ biến từ 25 – 45 mm, có nơi trên 45 mm như: Tam Kỳ 62 mm, H.Phước Sơn 120 mm, H.Tiên Phước 26 mm, Hiệp Đức 36 mm, Nông Sơn 47 mm, Giao Thủy 33 mm, Câu Lâu 58 mm…

Đợt lụt vừa rồi nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ ngập sâu, người dân phải dùng ghe di chuyển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện tại, nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đều đang lên. Theo đó, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,32 m (trên báo động 1: 0,82 m), Hội Khách là 12,38 m (dưới báo động 1: 2,12 m), trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 3,12 m (dưới báo động 1: 3,38 m), Câu Lâu là 1,11 m (dưới báo động 1: 0,89 m) và tại sông Tam Kỳ là 0,73 m (dưới báo động 1: 0,79 m).

Nguy cơ lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất ở miền Trung, Tây Nguyên

Theo dự báo, từ ngày 16 đến 19.10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 17 - 18.10. Tổng lượng mưa phổ biến từ 300 – 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Dự báo, đỉnh lũ trên các sông Thu Bồn, Tam Kỳ đều ở mức báo động 3, sông Vu Gia trên báo động 3. Đồng thời, cảnh báo đề phòng lũ lớn đến lũ đặc biệt lớn trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ. Đề phòng ngập lụt sâu diện rộng tại các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, TX.Điện Bàn, TP.Hội An và TP.Tam Kỳ.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước.

Hiện nay, các thủy điện ở phía thượng nguồn ở tỉnh Quảng Nam đều đã đầy nước nên đã điều tiết xả lũ xuống hạ du. Theo số liệu cập nhật lúc 16 giờ chiều 16.10, thủy điện A Vương mực nước về hồ 376 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 380 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 mực nước về hồ 738 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 900 m3/giây; thủy điện Đak Mi 4 mực nước về hồ 135 m3/giây, mực nước xả qua tràn xuống hạ du 63 m3/giây, và thủy điện Sông Tranh 2 mực nước về hồ 671 m3/giây, xả qua tràn xuống hạ du 639 m3/giây.

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-PTNN tỉnh Quảng Nam cho biết, các thủy điện đồng loạt điều tiết xả lũ với lưu lượng lớn là cố tình hạ mực nước trong hồ để đón lũ. Hiện nay mực nước ở hạ du còn thấp, chưa lên báo động 2. “Việc điều tiết xả lũ là chủ động xả để tăng dung dung tích phòng lũ cho hồ chứa để đón những trận lũ lớn nếu như trong tối 16.10 và ngày 17.10 trên địa bàn Quảng Nam có mưa lớn lũ về thì sẽ cắt lũ đó đi, để giữ nước lòng hồ lại”, ông Tý nói.