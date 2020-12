Quảng Nam: Bắt khẩn cấp nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh

Chiều 22.11, Công an H.Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ trộm sâm Ngọc Linh đơn vị đã bắt khẩn cấp Hồ Văn Phân (28 tuổi, ở thôn 3, xã Trà Linh, H.Nam Trà My), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19.12, Công an H.Nam Trà My nhận tin báo của ông H.V.L (58 tuổi, thôn 3, xã Trà Linh) về việc vườn sâm của gia đình ông bị mất một số sâm Ngọc Linh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường và tiến hành sàng lọc các nghi phạm nổi cộm ở địa phương. Qua điều tra, công an xác định người gây ra vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh nói trên là Hồ Văn Phân (con trai của ông H.V.L) nên đã tiến hành bắt khẩn cấp.

Hiện công an đã thu giữ 10 củ sâm Ngọc Linh (nặng 400gr), trị giá gần 40 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Phân khai nhận đã trộm cắp sâm ngọc linh của gia đình để bán trả nợ và lấy tiền tiêu xài. Phân là đối tượng nghiện ma túy.

Công an H.Nam Trà My đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cũng như mở rộng điều tra về việc Hồ Văn Phân có liên quan đến các vụ trộm sâm ngọc linh khác.