Quảng Nam: Bắt tạm giam thêm 19 côn đồ hẹn nhau đến bến xe hỗn chiến

Ngày 23.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ 2 nhóm côn đồ hẹn nhau để hỗn chiến, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 19 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, lúc 0 giờ 25 ngày 1.7, Công an TP.Tam Kỳ nhận tin báo của người dân phản ánh việc trước bến xe Tam Kỳ (P.Tân Thanh, TP.Tam Kỳ), có 2 nhóm thanh niên hơn 30 người sử dụng hung khí đánh nhau.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Tam Kỳ đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, lúc đến nơi, 2 nhóm này đã bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều bàn ghế của quán ven đường bị đập phá hư hỏng, bức tường của bến xe bị ô tô tông ngã. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 con dao tự chế dài khoảng 1,5m.

Đến sáng 2.7, Công an TP.Tam Kỳ đã bắt khẩn cấp Phạm Thanh Minh (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn (31 tuổi) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua lời khai của Minh và Toàn, cảnh sát bắt thêm 19 người tham gia vụ hỗn chiến.

Làm việc với cơ quan chức năng, các bị can khai nhận giữa Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn và Phan Anh Tú xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau đến bến xe Tam Kỳ (Quảng Nam) giải quyết. Tú gọi điện nhờ Phạm Thanh Minh (40 tuổi) giúp sức và 11 người khác mang hung khí đến điểm hẹn hỗn chiến. Trong khi đó, Toàn gọi điện rủ 7 người khác mang dao, tuýp sắt đi đánh nhau. Đến điểm hẹn, Toàn thấy nhóm của Tú đông người hơn nên cùng đồng bọn bỏ chạy.