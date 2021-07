Quảng Nam: Bé gái 3 tuổi dương tính Covid-19

Sáng 19.7, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một ca dương tính Covid-19 là bé gái 3 tuổi (ngụ xã Quế Châu, H.Quế Sơn, Quảng Nam). Bé gái là F1 của ca dương tính Covid-19 làm nghề giữ trẻ tại TP.Đà Nẵng (nữ, 48 tuổi, ở 516 khu E1, Chung cư xã hội Hòa Khánh, Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 toàn thành phố

Trước đó, tối 18.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về hai ca dương tính Covid-19, trong đó có một ca do Đà Nẵng công bố.

Theo đó, ca nhiễm được ghi nhận tại TP.Hội An, Quảng Nam là nam (25 tuổi, ở xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam và có địa chỉ lưu trú tại P.Tân An, TP.Hội An), nhân viên bảo trì mạng tại Hội An. Liên quan đến ca bệnh này, ngành y tế Quảng Nam đã truy vết, xác định có 142 trường hợp F1 và 609 trường hợp F2.

Ngoài ra, liên quan đến ca nhiễm ở xã Điện Nam Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, nữ nhân viên công ty TNHH Thanh Phước Mỹ (Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), được công bố tại Đà Nẵng, thì ngành y tế Quảng Nam cũng đã xác định được 7 trường hợp F1 và 32 trường hợp F2.

Theo ông Mười, sau khi xác định các ca nhiễm, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã thần tốc truy vết xuyên đêm, lấy mẫu xét nghiệm, đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Hiện tất cả kết quả xét nghiệm liên quan đến các trường hợp F1, F2 của các ca dương tính Covid-19 tại TP.Hội An, TX.Điện Bàn và H.Quế Sơn đều cho kết quả âm tính.