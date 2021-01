Quảng Nam: Dựng màn kịch mai mối, ‘nữ quái’ lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng

Chiều 5.1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ dựng màn kịch mai mối rồi chiến đoạt tiền tỉ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thùy (36 tuổi, ở xã Quế Xuân 2, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản