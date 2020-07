Quảng Nam: Kết quả xét nghiệm Covid-19 của 120 người liên quan đến bệnh nhân 416, 418

Sáng 27.7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết xét nghiệm 120 người trên địa bàn tỉnh liên quan đến 2 bệnh nhân (BN) 416 và 418 ở TP. Đà Nẵng đều cho kết quả âm tính với Covid-19

Theo ông Hai, hiện ngành y tế Quảng Nam vẫn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm thêm 50 người cũng có liên quan đến hai BN 416 và 418 ở TP.Đà Nẵng; đồng thời tiếp tục sàng lọc, phát hiện cách ly để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp khác.

Sáng 27.7: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, BN416 và BN418 vẫn diễn biến nặng

Trước đó, ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với hơn 100 trường hợp liên quan đến BN 416 và 418.

Ngay sau khi Bộ Y tế thông tin về 2 BN nhiễm Covid-19 số 416 và 418 ở Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (CDC Quảng Nam), đã phát đi công văn khẩn thông báo cho tất cả người dân Quảng Nam đã từng đến các địa điểm có liên quan đến 2 BN 416 và 418 trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương.

Cụ thể, những người từng đi khám hoặc chăm sóc người thân tại Trung tâm Y tế Q.Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Q.Hải Châu, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; đi dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace vào ngày 18.7; thăm bà con hoặc đến làm việc tại tổ 8 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Liên Chiểu) và tổ 3 (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) cần liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để được hỗ trợ.