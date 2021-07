Quảng Nam: Một bảo vệ dương tính Covid-19, xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.000 người

Sáng 25.7, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam, cho biết tại TP.Hội An (Quảng Nam), vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính Covid-19. Trong đó, 1 trường hợp (ở P.Thanh Hà) chưa rõ nguồn lây; 3 trường hợp còn lại là F1 của ca dương tính Covid-19 là anh B.P.V (nam, 30 tuổi, trú số 72B đường Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, P.Tân An, TP.Hội An), bao gồm cha mẹ và nhân viên phục vụ quán cà phê của anh V.

Ngành y tế xuyên đêm lấy mẫu ở TP.Hội An. ẢNH: C.X

Theo vị lãnh đạo này, liên quan đến ca dương tính Covid-19 là ông B.P.H (nam, 61 tuổi, trú 72B Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, P.Tân An, TP.Hội An), bố của anh B.P.V, ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu từ tối qua (24.7) đến rạng sáng nay (25.7) cho khoảng 2.000 lao động của Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung và đang chờ kết quả.

Ông B.P.H, là đội trưởng đội bảo vệ Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ miền Trung thuộc Cụm Công nghiệp An Lưu (P.Điện Nam Đông, TX.Điện Bàn, Quảng Nam). Trong ngày 21 và 22.7, ông H. đi làm tại công ty, tiếp xúc với các đồng nghiệp cùng phòng. Ngày 23.7, ông H. đến chỗ làm, tiếp xúc với các đồng nghiệp cùng ca trưởng và hai công nhân làm cây xanh, một công nhân phụ trách xe nâng.

Sáng 25.7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với UBND TP.Hội An sáng nay 25.7. ẢNH: C.X

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hội An, từ hôm qua 24.7 đến sáng nay 25.7, địa phương này phát hiện 5 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó có 3 người trong một gia đình (trú số 72B Lê Hồng Phong, khối Hòa Thanh, P.Tân An).

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo từ 0 giờ ngày 26.7, TP.Hội An bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội. Trong đó, 2 phường Tân An và Thanh Hà cùng thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và lấy mẫu diện rộng toàn dân (bằng cách gộp đại diện hộ gia đình) tại các khu vực này. Các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố thực hiện theo Chỉ thị 15, trừ xã đảo Tân Hiệp thực hiện theo Chỉ thị 19.

Từ 12 giờ ngày 25.7, lực lượng chức năng thiết lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào TP.Hội An và yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi địa bàn thành phố nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các xã, phường cũng sẽ kiểm soát chặt các đường tiểu ngạch tại địa phương để hạn chế tối đa lượng người ra vào để phòng chống dịch Covid-19.