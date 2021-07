Quảng Nam: Nhiều thanh niên mở tiệc ma túy trong căn biệt thự bất chấp dịch Covid-19

Ngày 17.7, Công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc 7 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong căn biệt thự trên địa bàn, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 rạng sáng 16.7, Công an TP.Hội An kiểm tra hành chính biệt thự Villa KINO tại số 96 Trương Minh Hùng (P.Cửa Đại, TP.Hội An), phát hiện trong một phòng có 7 thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định 6 người trong nhóm dương tính với ma túy.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 ngày 15.7, Công an xã Cẩm Thanh (TP.Hội An), kiểm tra hành chính tại biệt thự Villa Ylang tại thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh) phát hiện 24 nam nữ đến từ TP.Đà Nẵng, tụ tập tổ chức tiệc liên hoan mừng sinh nhật.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định cả 2 cơ sở lưu trú ở TP.Hội An, Quảng Nam kể trên đều không khai báo tạm trú cho số khách theo đúng quy định trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến căng thẳng.