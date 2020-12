Quảng Nam: Phát hiện bộ xương người nghi là nạn nhân trong vụ sạt lở núi

Sáng 10.12, Công an H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định danh tính của thi thể người vừa được người dân phát hiện khi đi rẫy về trên địa bàn. Theo Công an H.Bắc Trà My, nơi phát hiện bộ xương người nằm giáp ranh với xã Trà Mai nên nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là thi thể nạn nhân mất tích do sạt lở núi hôm 28.10.

Trước đó, ngày sáng 9.12, trong lúc đi làm rẫy, người dân phát hiện một bộ xương người trên sông Nước Xa (đoạn qua thôn 4, xã Trà Giáp, H.Bắc Trà My). Khu vực phát hiện bộ xương người nằm xa khu dân cư, phải đi bộ gần 2 giờ đồng hồ.

Được biết, phía bờ bên này sông Nước Xa thuộc xã Trà Giáp, còn phía bờ bên kia là xã Trà Mai (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

“Khu vực này lại nằm cách xa, ngược lên phía trên nên có thể loại trừ khả năng đây là nạn nhân trong vụ sạt lở núi ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My). Hiện bộ phận pháp y đang tổ chức khám nghiệm thi thể để xác định danh tính nạn nhân”, một lãnh đạo Công an H.Bắc Trà My nói thêm.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 28.10, do ảnh hưởng của mưa bão, Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở núi. Vụ sạt lở ở xã Trà Leng làm 22 người chết và mất tích, đến nay có 9 thi thể đã được tìm thấy. Tại xã Trà Vân sạt lở làm 8 người tử vong, tại xã Trà Mai vẫn còn 1 nạn nhân đang mất tích. Trong khi đó, vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc làm 9 người thiệt mạng, 4 nạn nhân vẫn đang mất tích.