Quảng Nam: Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây trước nhà

Chiều 13.7, một lãnh đạo Công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 1 người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây trước nhà.

Theo đó, vào lúc 5 giờ 30 cùng ngày, người dân khối phố Nam Diêu (P.Thanh Hà, TP.Hội An), phát hiện 1 người đàn ông bị chết trong tư thế trói vào cây trước nhà nên đã trình báo Công an TP.Hội An.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy thông tin. Nạn nhân sau đó được xác định là N.V.T (nam, 43 tuổi, ở khối phố Nam Diêu).

Hiện nguyên nhân vụ việc người đàn ông chết trong tư thế bị trói vào cây đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ. Lãnh đạo Công an TP.Hội An cho biết: “Công an TP.Hội An đang phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân. Ông T. có tiền sử bị bệnh tâm thần và từng được đưa đi điều trị".