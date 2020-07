Quảng Ngãi yêu cầu người dân từng đến Đà Nẵng đi khai báo y tế

Ngày 26.7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo đề nghị người dân tỉnh Quảng Ngãi từng đến một số địa điểm ở Đà Nẵng trong thời gian gần đây cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng bệnh dịch Covid-19.

Để kịp thời phòng bệnh dịch Covid-19 trước nguy cơ xâm nhập bệnh này vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, CDC Quảng Ngãi thông báo cho mọi người dân được biết để đi kiểm ra y tế.

Cụ thể, những trường hợp cần đến các cơ sở y tế khai báo, khám sức khỏe và theo dõi y tế tại nhà, phòng chống dịch Covid-19, gồm những người đã từng đến các nơi sau: Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Đà nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng; Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place (Đường 2/9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) vào ngày 18.7; đến khu vực tổ 58, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Chiều 26.7, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, cho biết để phòng bệnh dịch Covid-19, Sở này đã có yêu cầu bắt đầu từ ngày 27.7, dừng các hoạt động dạy và học ở các cơ sở dạy thêm; các nhóm trẻ gia đình; các trung tâm gia sư; trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn.