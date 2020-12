Quảng Ninh: Chồng đốt xe máy làm cháy nhà, vợ bỏng nặng

Ngày 3.12, thông tin từ Công an H.Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ đốt xe máy làm cháy nhà và 1 người bị thương.

Trước đó, trưa ngày 3.12, tại TT.Cái Rồng, H.Vân Đồn xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà của chị N.T.H (45 tuổi) khiến nạn nhân bị mắc kẹt. Sau khoảng 15 phút nạn nhân tự giải thoát khỏi vụ cháy nhưng bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu trại Trung tâm y tế H.Vân Đồn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an H.Vân Đồn đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt.

Chiều 3.12, qua điều tra ban đầu, Công an H.Vân Đồn xác định nguyên nhân vụ việc là do phóng hỏa. Theo đó, do mâu thuẫn từ trước với vợ, anh Nguyễn Văn Đ. đã đem xe máy đến gần giường lúc chị H đang ngủ trưa rồi mở nắp bình xăng để đốt.

Sau khi Đ. phóng hỏa, chiếc xe phát nổ làm lửa bén ra xung quanh khiến ngôi nhà bốc cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, Công an H.Vân Đồn đã triệu tập anh Đ. để làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý người chồng này trước pháp luật.