Quảng Ninh: Ngăn chặn nhóm thanh niên mang ‘phóng lợn’ đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 6.6, thông tin từ Công an TP.Uông Bí cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

Trước đó, vào đêm 5.6, từ nguồn tin báo của nhân dân, Công an TP.Uông Bí đã tổ chức lực lượng, vây bắt nhóm thanh niên khoảng 30 người sử dụng tuýp sắt gắn dao bầu (phóng lợn), đang đuổi đánh nhau tại khu vực gần Trung tâm y tế P.Quang Trung (TP.Uông Bí).

Khi trông thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy, nên công an chỉ bắt giữ được 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức N. (21 tuổi), Nguyễn Quốc H. (17 tuổi, đều trú tại TX.Quảng Yên, Quảng Ninh); Trần Thành N. (19 tuổi, trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Đối tượng còn lại chưa biết tên, cơ quan công an đang được xác minh thông tin.

Dao mổ lợn gắn tuýp sắt được các đối tượng đem ra để đâm chém nhau Ảnh N.H

Làm việc với Công an TP.Uông Bí, các đối tượng trên khai nhận có xích mích qua mạng xã hội Facebook với nhóm thanh niên khác, nên 2 nhóm hẹn nhau ra khu vực Trung tâm y tế TP.Uông Bí giải quyết mâu thuẫn.

Từ vụ việc này, Công an TP.Uông Bí cũng cảnh báo người dân, gần đây địa bàn TP đang nóng lên tình trạng thanh thiên niên sử dụng hung khí gây mất trật tự công cộng, từ các mâu thuẫn trên mạng xã hội.

2 đối tượng bị thương trong lúc xô xát với nhau Ảnh N.H

Trước đó, vào ngày 3.6, cũng do mâu thuẫn trên mạng xã hội , tại khu vực đài phun nước P.Quang Trung, TP.Uông Bí, lực lượng công an cũng phát hiện hàng chục thanh thiếu niên đi xe máy mang theo hung khí như tuýp sắt, dao mổ lợn để đánh nhau, gây mất trật tự công cộng…

Lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng này sinh từ năm 2005 đến năm 2007 và đều trú trên địa bàn TP.Uông Bí. Nguyên nhân vụ việc cũng do mâu thuẫn trên mạng xã hội.