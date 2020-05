Quảng Trị: Dự án sinh thái 'lấn' rừng

Báo cáo của Công an H.Vĩnh Linh cũng nêu rõ, từ nguồn tin báo, đơn vị cùng với chính quyền địa phương lập biên bản, đình chỉ thi công, thu giữ 1 máy xúc, 1 cưa máy và 1,367 m3 gỗ các loại. Mở rộng điều tra, Công an H.Vĩnh Linh phát hiện tại khu vực rừng đặc dụng Rú Lịnh (thuộc thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hòa) cũng bị cưa, cắt, cào, san đất với diện tích là 1.124 m2. Tổng diện tích rừng bị cưa, cắt, cào, san… là 1.676m2. Theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an H.Vĩnh Linh đang thụ lý, điều tra các dấu hiệu hình sự vì xâm hại rừng đặc dụng.

Rú Lịnh là khu rừng nguyên sinh còn sót lại giữa đồng bằng Quảng Trị, thuộc H.Vĩnh Linh, được xem là “lá phổi xanh” vùng đông Vĩnh Linh.