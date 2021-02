Quảng Trị: Hàng chục học sinh nhập viện vì ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây khai thác than lậu ở TP.Cẩm Phả, bắt giam 12 đối tượng, thu giữ hàng chục xe tải, hơn 100 tấn than, trị giá khoảng 200 tỉ đồng.