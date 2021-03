Quảng Trị: Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng giữa 5 xe, 3 xe rơi xuống vực

Không chỉ vậy, vụ tai nạn gây ra cú va chạm liên hoàn với 3 xe đang lưu thông theo chiều ngược lại gồm: ô tô BS 74A - 126.59 do Nguyễn Văn Biên (50 tuổi, ở Tân Hợp, H.Hướng Hóa) điều khiển, trên xe chở 4 người; xe tải BS 74D - 002.16 do Lê Văn Quang (49 tuổi, TP.Đông Hà, Quảng Trị) và ô tô BS 74A - 024.65 do Nguyễn văn Hải (19 tuổi, TT LAo Bảo, Quảng Trị) điều khiển.