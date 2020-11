Quốc hội biểu quyết chưa tăng lương công chức, viên chức trong năm 2021

Với 446/448 (92,53% tổng số đại biểu) đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó, nêu rõ, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo.

Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương.

Theo đó, đối với những địa phương đã có cam kết đảm bảo nhu cầu cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội đến hết năm 2020, trường hợp dự toán năm 2021 thiếu nguồn, sẽ được ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo các chế độ quy định.

Các địa phương có điều tiết về ngân sách T.Ư, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình đến năm 2025, không đề nghị ngân sách T.Ư hỗ trợ, thì được phép báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư các dự án đầu tư phát triển.

Mức lương cơ sở theo lộ trình sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1.7.2020. Tuy nhiên, tại kỳ họp 9 hồi tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chưa tăng lương cơ sở theo lộ trình nêu trên.

Về dự toán ngân sách nhà nước 2021, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỉ đồng; Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỉ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỉ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm: bội chi ngân sách T.Ư là 318.870 tỉ đồng, tương đương 3,7% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỉ đồng (hai mươi bốn nghìn, tám trăm tỉ đồng), tương đương 0,3%GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỉ đồng.

Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua cũng điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó, tăng bội chi ngân sách T.Ư là 133.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đồng ý bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước 533,647 tỉ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 còn dư của Bộ Công an.

Đồng thời, bổ sung dự toán chi đầu tư lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội cho Bộ Công an để thực hiện các dự án đã được phê duyệt đầu tư 440,424 tỉ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014.