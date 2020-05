Quốc lộ 91 cũ tiếp tục sạt lở, An Giang di dời khẩn cấp 27 hộ dân

Theo báo cáo nhanh của Sở TN-MT tỉnh An Giang, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 5 giờ 38 phút ngày 27.5. Tại vị trí xuất hiện vết nứt mặt đường quốc lộ 91 cũ, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú đã bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu. Chiều dài đoạn sạt lở là hơn 40 m, ăn sâu vào 1/3 mặt đường quốc lộ 91 cũ. Sạt lở đang có dấu hiệu mở rộng về phía hạ lưu

Hiện trường vụ sạt lở sáng ngày 27.5 Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch UBND H.Châu Phú Nguyễn Thanh Lâm cho biết, vụ sạt lở không thiệt hại về người, tuy nhiên đã đe dọa đến sự an toàn của có 81 hộ dân, trong đó phải di dời khẩn cấp 27 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngay trong sáng nay, địa phương phải huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ giúp 27 hộ dân di dời khẩn cấp tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những hộ còn lại trong vành đai nguy hiểm, UBND H.Châu Phú vận động người dân phải chuẩn bị các phương án sẵn sàng để di dời nếu sạt lở tiếp tục xảy ra.

Chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 10 phút ngày 23.5, mặt đường quốc lộ 91 cũ đoạn qua xã Bình Mỹ, H.Châu Phú (cách vị trí đoạn sạt lở vào tháng 8.2019 khoảng 80m về hướng TP.Long Xuyên) xuất hiện nhiều vết răn nứt mới dài khoảng 20m, ăn sâu vào 1/3 mặt đường đe dọa đến 7 nhà dân ở phía trong quốc lộ. Ngay sau khi có hiện tượng răn nứt, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và các sở ngành của tỉnh An Giang tiến hành khảo sát để đưa ra hướng xử lý, cắm biển báo và hạn chế phương tiện giao thông đường thủy , đường bộ qua khu vực nguy hiểm nhưng sạt lở vẫn tiếp diễn.

Nguyên nhân của vụ sạt lở bước đầu được ngành chức năng tỉnh An Giang xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu gây ra hiện tượng răn nứt.

Từ tháng 8.2019 đến nay, đoạn quốc lộ 91 cũ qua địa bàn xã Bình Mỹ, H.Châu Phú nhiều lần xảy ra sạt lở.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, UBND tỉnh An Giang cho triển khai công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 91 cũ với tổng kinh phí gần 26 tỉ đồng, bằng biện pháp thả bao cát xuống lòng sông Hậu xử lý sạt lở. Tuy nhiên, khi triển khai được khoảng 2/3 khối lượng cát của công trình thì toàn bộ khối lượng cát thi công bị sạt, trượt xuống sông. Sau đó, UBND tỉnh An Giang phải cho tạm ngừng thi công để khảo sát lại địa hình và khoan địa chất để xử lý. Đến đầu tháng 2.2020 công trình mới triển khai thi công thả khối lượng cát còn lại. Thế nhưng gần đây mặt đường quốc lộ 91 cũ đoạn gần vị trí sạt lở nêu trên lại tiếp tục bị răn nứt và sạt lở.