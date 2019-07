Quy mô sòng Poker tại Q.2 vừa bị Công an TP.HCM triệt phá ra sao?

Sòng Poker thu hút nhiều con bạc người nước ngoài

Theo điều tra, câu lạc bộ Poker “Imperial Poker Club” tại địa chỉ 115 Quốc Hương (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) do một người mang quốc tịch Hàn Quốc làm chủ. Sòng bạc luôn hoạt động rầm rộ và thu hút nhiều con bạc cả trong và ngoài nước. Sòng bạc chơi với 2 bàn cash và 1 giải đấu tour.

Tại đây, con bạc được phép sử dụng tiền mặt hoặc chuyển khoản để mua Chip, 1 điểm tương đương 1.000 đồng. Sau đó, các con bạc “sát phạt” nhau bằng hình thức bài Poker. Mỗi ván, sòng sẽ thu 5% tiền xâu nhưng không vượt quá 500.000 đồng/ván (tính bằng chip).

Trong đường dây này, Hyung Yong Woo (quốc tịch Hàn Quốc) là người cầm đầu với vai trò làm giám đốc điều hành sòng Poker và hưởng 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh. Kim Jeajin (quốc tịch Hàn Quốc) và Dy Rolando Villanueva (quốc tịch Philippines) có vai trò quản lý sòng và giám sát quá trình hoạt động động.

Riêng Domineo Anthony Andrada (quốc tịch Philippines) do chủ CLB Poker này thuê từ 2.2018 với vai trò hỗ trợ tổ chức, thiết kế giải thi đấu poker và báo cáo tài chính cho chủ CLB.

Nhóm này còn lôi kéo thêm một số người, trả lương từ 6 - 16 triệu đồng để thuận lợi trong việc điều hành quản lý sòng.

Từ trái qua: Hyung Yong Woo, Domineo Anthony Andrada, Dy Rolando Villanueva và Kim Jeajin Ảnh: T.T

Sau quá trình điều tra, thu thập bằng chứng, 22 giờ ngày 30.6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.2 bắt quả tang tổ chức cờ bạc này, lập biên bản tạm giữ 37 người.

Tang vật thu giữ tại thời điểm kiểm tra gồm 439 triệu đồng, 1.651 USD, hơn 139 triệu đồng tiền phỉnh cùng hàng chục xe máy, thẻ ngân hàng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 người cho kết quả dương tính với ma túy

Sòng Poker có nhiều con bạc là người nước ngoài tham gia ẢNH: T.T

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Đội 7 (PC02) đã ra quyết định tạm giữ 7 nghi phạm về hành vi “tổ chức đánh bạc”, trong đó có Hyung You Woo; tạm giữ 12 nghi phạm về hành vi “đánh bạc”. Ngoài ra, một nghi phạm đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và một nghi phạm quốc tịch Hàn Quốc đang điều trị bênh tim nên cơ quan công an đề xuất trả tự do để khởi tố cho tại ngoại.

Nhiều con bạc từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc

Trước đó, trinh sát PC02 cũng phát hiện và triệt phá thành công ổ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống đường Phạm Hùng (ấp 5A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh).

Theo điều tra, ổ đá gà này đã hoạt động khoảng 2 tháng nay do Đinh Công Hậu (45 tuổi) và Đinh Công Thượng (anh ruột Hậu, 47 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) cầm đầu.

Để thuận lợi cho việc quản lý, Hậu thuê một nhóm người phân chia nhiệm vụ thu tiền xâu, ghi biện. Nhóm này ghi biện gà lấy 5% tiền và sau đó chia đôi số tiền với Hậu. Còn Hậu, Thượng là người trực tiếp hẹn gà, cân gà và đứng thu xâu 10% cáp kèo.

Nhiều con bạc trong ổ bạc tại H.Bình Chánh đã có tiền án tiền sự về tội "đánh bạc" ẢNH: T.T

Đến 11 giờ ngày 23.6, sau khi tổ chức 3 độ gà với tổng số tiền 13 triệu đồng, Hậu cáp kèo thứ 4 thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, tạm giữ 68 người. Tang vật thu giữ gồm 2,7 triệu đồng tiền xâu, 6 con gà, 15 cặp cựa bằng kim loại và nhiều dụng cụ liên quan khác. Kiểm tra những người có mặt ở hiện trường, lực lượng công an phát hiện hơn 446 triệu đồng, 62 điện thoại di động.

Qua điều tra, nhiều người tham gia đá gà ăn tiền tại đây đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng... Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng cũng phát hiện có 3 người dương tính với ma túy.

Phòng PC02 (Đội 7) đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 6 nghi can có vai trò tổ chức (có Hậu, Thượng và bốn biện gà) cùng 15 con bạc tham gia các độ gà.