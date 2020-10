Rào Trăng 3 chờ đợi phép màu

Cảnh báo Bắc bộ, bắc Trung bộ mưa lớn diện rộng Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 14.10, bão số 7 khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão số 8 Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 rất rộng, khi kết hợp với không khí lạnh sẽ gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và bắc Trung bộ, kéo dài đến hết ngày 16.10. Trong đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ và các tỉnh Hòa Bình, khu vực nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; Hà Tĩnh và các nơi khác ở Bắc bộ mưa phổ biến khoảng 50 - 100 mm/đợt. Mưa lớn sẽ khiến khu vực vùng núi ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo do ảnh hưởng của mưa lớn, các sông ở Trung bộ sẽ có lũ dâng cao, cụ thể, trên sông Mã lên mức báo động 1 - báo động 2; các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2 - báo động 3. Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), thống kê từ ngày 6 - 14.10, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 44 người chết, 6 người đang mất tích. Phan Hậu