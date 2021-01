Rơi thang tời vật liệu công trình Sở Tài chính Nghệ An, 11 công nhân thương vong

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào 13 giờ 30 chiều nay, 2.1, tại công trình xây trụ sở Sở Tài chính Nghệ An, nằm trên đường Lê Nin, TP.Vinh, Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, đầu giờ chiều nay, một nhóm công nhân đi theo thang tời để lên tầng cao làm việc, khi thang đến tầng 8 thì bất ngờ thang gặp sự cố, rơi tự do khiến 11 người bị thương.

Các nạn nhân được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An ẢNH K.HOAN

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 115 và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Đến 17 giờ chiều nay, thêm 2 nạn nhân khác bị thương quá nặng không thể cứu chữa đã được bệnh viện trả về cho gia đình.

Các nạn nhân này gồm: anh Trần Công Hiếu (44 tuổi), anh Phạm Văn Phượng (47 tuổi, đều ngụ xã Vĩnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) và ông Đặng Minh Cung (62 tuổi, ngụ xã Nhân Thành, H.Yên Thành).

Các nạn nhân tại Bệnh viện 115 Nghệ An ẢNH K.HOAN

Thông tin từ Khoa cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, 8 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện này bị đa chấn thương , trong đó nhiều nạn nhân bị gãy xương tay, chân, chấn thương cột sống. Các nạn nhân đều ngụ H.Yên Thành và xã Diễn Nguyên (H.Diễn Châu, Nghệ An).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi tai nạn xảy ra, công trình xây dựng này đã ngừng thi công để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công trình do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An (hiện nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh) sẽ chuyển đến.