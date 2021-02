Rừng Đắk Lắk bị triệt hạ ngay đầu năm

Trước đó, ngày 15.2, Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo phát hiện nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phá tan hoang. Dấu vết tại hiện trường cho thấy hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ lấy đi phần thân, trong khi cành nhánh, cây gỗ nhỏ bị chặt hạ nằm ngổn ngang. Có 2 khu vực rừng thiệt hại là khoảnh 3, tiểu khu 64 (diện tích bị phá lên đến 9.300 m2) và khoảnh 1, tiểu khu 68 (bị phá 2.800 m2). Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo, giải thích vị trí rừng bị phá nằm giáp ranh với Gia Lai, đường vào hiểm trở, địa hình phức tạp nên việc quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Cũng trong dịp tết vừa qua, một vụ phá rừng, vận chuyển gỗ quý hiếm bị lực lượng công an bắt giữ. Đêm 12.2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Công an H.Krông Bông (Đắk Lắk) mật phục tại khu vực núi Voi Kéo, xã Cư Đrăm (H.Krông Bông), bắt quả tang một nhóm người dùng 5 con trâu kéo 9 hộp gỗ pơ mu (nhóm IIA) với tổng khối lượng hơn 7 mra khỏi rừng. Công an H.Krông Bông đã tạm giữ 9 người (cùng trú xã Cư Đrăm), thu giữ nhiều tang vật phạm tội, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác, tiêu thụ gỗ pơ mu này.