Sà lan tông sập cầu gỗ, hàng trăm hộ dân bị chia cắt

Khi đến đoạn thuộc xã An Bình (TX.Hồng Ngự, Đồng Tháp), do nước chảy xiết, người điều khiển không làm chủ được phương tiện nên tông thẳng vào giữa cây cầu gỗ ở cụm dân cư Kho Bể. Sau cú tông mạnh, cây cầu bị gãy đôi . Rất may, không ai bị thương.