Sà lan tông sập nhà dân ven sông Đồng Nai, một người nhảy xuống sông thoát hiểm

Ngày 9.1, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ sà lan tông sập hàng loạt nhà dân ven sông Đồng Nai, thuộc phường Hóa An (thành phố Biên Hòa).

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 8.1, sà lan số hiệu SG - 6168 (trọng tải 746 tấn, thời điểm xảy ra tai nạn không chở hàng) do thuyền trưởng Trương Ngọc Thạnh (45 tuổi) và thuyền viên Huỳnh Ngọc Điều (30 tuổi, cùng ngụ Long An) điều khiển, đang lưu thông trên sông Đồng Nai theo hướng Sài Gòn - Đồng Nai. Khi đến đoạn sông gần cầu Hóa An thì bất ngờ tông vào nhiều nhà dân ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Hóa An.