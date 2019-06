Sai phạm đất đai ở Phan Thiết: Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nói gì?

Sẽ thu hồi các dự án chậm tiến độ và bỏ hoang Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận do tác động từ dự án sân bay Phan Thiết tạo nên những cơn “ sốt đất ảo ” ở khu vực xã Thiện Nghiệp. Nêu quan điểm của mình về các dự án đất đai kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ông Hùng cho rằng thời gian qua, các cơ quan chưa có các chế tài, xử lý các dự án chây ì, hoặc chưa hội đủ các yếu tố pháp lý nhưng đã bán đất. “Đến một thời gian nào đó, nếu anh không hoàn thành dự án mà không có lý do chính đáng thì phải thu hồi dự án thôi”, ông Hùng nói. Về hướng xử lý các dự án chây ì, ông Nguyễn Mạnh Hùng định hướng: “Thứ nhất là phải cảnh báo sớm, sau đó yêu cầu họ cam kết và phải thường xuyên kiểm tra tiến độ. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng suôn sẻ hết được. Dù thông cảm thì cũng chỉ đến mức nào đó là phải xử lý". "Chúng tôi đang chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch rà soát lại các dự án thuộc diện xây thô xong rồi bỏ hoang. Cái này do khủng hoảng kinh tế các năm trước nên doanh nghiệp đã hết tiền. Dù có công ty đã phá sản thì mình cũng phải giải quyết để thu hồi lại đất đai chứ. Nếu không thì họ cũng phải chuyển cho chủ đầu tư khác làm chứ đâu bỏ hoang như thế được. Còn nếu anh không bán, không chuyển nhượng thì đến lúc nào đó Bình Thuận sẽ bán các dự án đó và công bố, công khai rõ ràng. Bán đi để thu hồi tiền đất mà bao năm nay anh không nộp cho tỉnh, còn lại thì trả cho doanh nghiệp đã đầu tư. Làm thế để cho nhà đầu tư mới phát triển dự án mà tỉnh lại thu được tiền đất", ông Hùng nói.