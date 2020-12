Sai phạm ở Saigon Co.op: Kiểm điểm nhiều cá nhân, tổ chức

Việc kiểm điểm này được thực hiện sau khi Thanh tra TP.HCM ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại đơn vị này, trong đó chỉ ra nhiều bất thường, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn , tài sản của Saigon Co.op, xâm phạm quyền sở hữu tài sản chung và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM. Nhiều hợp tác xã thành viên dù lỗ nhưng vẫn tham gia góp vốn hàng trăm tỉ đồng, nhiều nhất là HTX thương mại dịch vụ Linh Tây góp 952 tỉ đồng.

Việc góp vốn bất thường gây xôn xao dư luận. Công an TP.HCM cũng đã vào cuộc điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân liên quan theo kiến nghị của Thanh tra TP.HCM. Sau khi phi vụ tăng vốn điều lệ bất thường bị phanh phui và có thông báo vi phạm từ Sở KH-ĐT TP.HCM, nhiều HTX thành viên góp vốn đồng loạt có đơn gửi đại hội thành viên.

Đáng chú ý, nhiều đơn xin rút hàng trăm tỉ đồng vốn góp, đều có chung lý do: “Hiện nay, do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh , đầu tư của HTX, HTX chúng tôi có nhu cầu, kế hoạch rút một phần số vốn đã góp vào Saigon Co.op...” và đề nghị Saigon Co.op “thực hiện trong thời gian sớm nhất”. Tuy nhiên, do vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra thụ lý nên chưa có HTX thành viên nào được rút vốn.