Sân bay Cát Bi tiếp tục bị trộm cắt dây cáp điện 3 pha

Vụ trộm thứ 2 diễn ra vào rạng sáng 7.10, khi đường cáp điện tại sân bay Cát Bi tiếp tục bị kẻ gian cắt. Đáng chú ý, kẻ trộm còn cắt thêm cả một một số đoạn đã được khắc phục trước đó.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc đầu tiên hôm 5.10, Cảng hàng không Cát Bi và đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc đã cử lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo công an Q.Dương Kinh, công an Q.Hải An, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh nội địa, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố và Công an TP Hải Phòng điều tra, xác minh.