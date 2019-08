Sân bay Nội Bài hằn lún ‘sống trâu’ đường cất hạ cánh

Báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, bề mặt đường cất hạ cánh 11L/29R tại đây xuất hiện hiện tượng hằn vệt bánh máy bay theo vệt càng sau máy bay, từ đầu 11L đến đường lăn S3. Hai vệt hằn bánh máy bay, mỗi vệt hằn rộng 1 m cách tim đường cất hạ cánh về mỗi bên 4,5 - 5 m.

Bề mặt đường cất hạ cánh 11L/29R thường xuyên xuất hiện hư hỏng như nứt vỡ và phùi bùn. Một số tấm bê tông xi măng có hiện tượng bị lún, cá biệt có những vị trí độ lệch giữa khe giữa hai tấm bê tông xi măng lên tới 3 cm (tại giao điểm với đường lăn S7 và sân quay đầu tây).

Khu vực sửa chữa bê tông nhựa tại đường lăn S3 được đưa vào khai thác từ tháng 8.2018, song đến nay đã bị hư hỏng trở lại do nền yếu và phùi bùn lên trên bề mặt. Đáng chú ý, ngày 9.8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng vụ hàng không miền Bắc đã phải lập biên bản đóng cửa dừng khai thác đường lăn S3 trong 1 tuần, vì không đảm bảo an toàn cho tàu bay lăn qua.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, hiện các hạng mục về đầu tư và sửa chữa tài sản khu bay đều tạm dừng do vướng mắc về cơ chế, nên cảng chỉ có thể duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và khắc phục sự cố của hệ thống sân đường.

"Giải pháp này chỉ mang tính sửa chữa tạm thời, tính chủ động không cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động bay và thậm chí phải dừng khai thác bất cứ thời điểm nào, do không đảm bảo an toàn gây ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ tại hai đường cất hạ cánh và các đường lăn nối", đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay .

Hiện, sản lượng bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng trưởng bình quân 11%/năm, có thời điểm số chuyến bay cất và hạ cánh lên tới 42 chuyến/giờ so với năng lực khai thác là 37 chuyến/giờ. Tần suất khai thác của các loại máy bay và đặc biệt là các máy bay có trọng tải lớn gia tăng đã dẫn đến hạ tầng khu bay ngày càng xuống cấp với mức độ hư hỏng, mật độ và phạm vi hư hỏng ngày càng tăng.

Dưới đây là những hình ảnh hằn lún tại hai đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài:

Vệt hằn lún sống trâu trên mặt đường cất hạ cánh Ảnh Thùy Dương

Hình ảnh hư hỏng nứt vỡ tấm bê tông xi măng trên đường cất hạ cánh 11R/29LẢnh NIA

Hình ảnh hư hỏng bê tông nhựa khu vực S3 tiếp giáp đường cất hạ cánh 11L/29R. Ảnh NIA

Hình ảnh hư hỏng trên đường lăn S2 Ảnh NIA