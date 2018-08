Săn chim bìm bịp sơ ý bắn chết bạn, thống nhất khai 'súng cướp cò'

Chiều 16.8, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ Đỗ Lưu Tuấn (35 tuổi, ở P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người và sử dụng trái phép vũ khí. Đồng thời, xem xét hành vi không tố giác tội phạm của Trần Minh Tuấn (27 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam).

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 12.8, Đỗ Lưu Tuấn, điều khiển ô tô mang BS 92D-000.86 chở theo Cao Thanh Huy (19 tuổi, ở P.Trường Xuân) và Trần Minh Tuấn, đi săn.

Nhóm thanh niên này mang theo một khẩu súng hơi, bắn đạn chì bỏ trong cốp xe. Khi đi đến khu vực bờ đập Phú Ninh (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, H.Phú Ninh), các thanh niên trên phát hiện một con chim bìm bịp dưới bờ đập nên Lưu Tuấn dừng xe, lấy khẩu súng để bắn chim.

Trong lúc nâng súng, ngón tay của Lưu Tuấn chạm vào cò súng làm súng nổ; viên đạn găm trúng phần hông bên phải của Huy làm Huy bị thương. Thấy vậy, Lưu Tuấn và Minh Tuấn đưa Huy đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, Huy đã tử vong ngay sau đó. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (12.8), Lưu Tuấn và Minh Tuấn đến tại Công an TP.Tam Kỳ trình báo sự việc và giao nộp khẩu súng.

Tại Công an TP.Tam Kỳ và Công an H.Phú Ninh, Lưu Tuấn và Minh Tuấn đều khai nhận Huy tử vong do Huy bất cẩn trong lúc dùng súng bắn chim để súng cướp cò làm đạn trúng vào vùng bụng.

Tuy nhiên, qua phân tích dấu vết để lại trên người, trên áo của nạn nhân, cơ chế hình thành vết thương, Công an H.Phú Ninh xác định nguyên nhân khiến Huy tử vong không như lời của Lưu Tuấn và Minh Tuấn.

Qua đấu tranh với những bằng chứng thu thập được, cuối cùng cả 2 nghi can trên đã phải khai nhận sự thật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ