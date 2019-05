'Săn' phu đào vàng: Huyện họp khẩn tìm biện pháp chấn chỉnh

tin liên quan 'Săn' phu đào vàng: Bi thảm đời phu vàng Ngày 30.5, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài “Săn” phu đào vàng phản ánh tình trạng các công ty vàng tại địa bàn sử dụng lao động trái phép, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn với 14 công ty được cấp phép khai thác vàng và đang giai đoạn thăm dò… để chấn chỉnh.

Theo ông Hà, trước đây, sau khi xảy ra các vụ việc lao động trẻ em bị đưa vào bãi vàng làm việc khổ sai , dẫn đến một số trường hợp phải bỏ trốn, UBND huyện đã làm việc với các doanh nghiệp khai thác vàng, trong đó buộc ký cam kết tuyển dụng lao động theo đúng luật.

“Tại cuộc họp vừa diễn ra, huyện đã chấn chỉnh lại công tác này và yêu cầu các công ty thực hiện theo đúng cam kết. Nếu công ty nào tái phạm, hoặc ngành chức năng của huyện phát hiện ra việc sử dụng lao động không đúng độ tuổi, không đúng hợp đồng lao động…, huyện sẽ đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý”, ông Hà nói.

Theo chỉ đạo của ông Hà, trong thời gian tới, Công an H.Phước Sơn, Phòng LĐ-TB-XH cùng UBND các xã sẽ làm việc với các doanh nghiệp để chấn chỉnh việc tuyển dụng lao động không đúng… UBND huyện cũng giao công an các xã kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp giấy CMND, hộ khẩu của lao động. “Hiện nay, công nhân tại các công ty để giấy CMND ở nhà nên địa phương không kiểm soát được độ tuổi. Chúng tôi đã chỉ đạo công an xã phải kiểm tra cụ thể việc này”, ông Hà nói.