Sáng 3.8 có 3.563 ca mắc Covid-19 mới trong nước tại 28 tỉnh, thành

Trong số ca mắc trong nước, TP.HCM có 1.998 ca, Bình Dương 519 ca, Long An 246 ca, Tây Ninh 176 ca, Đồng Nai 147 ca, Vĩnh Long và Bình Thuận mỗi tỉnh có 72 ca, Đà Nẵng 66 ca, Bến Tre 62 ca, Sóc Trăng 33 ca, Cần Thơ và Đồng Tháp mỗi tỉnh có 31 ca, An Giang 26 ca, Phú Yên 20 ca, Bình Định 18 ca, Đắk Lắk 11 ca và Đắk Nông 8 ca, Nghệ An 5 ca, Hà Tĩnh 4 ca.