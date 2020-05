Sáng bị tuyên án, chiều đến tòa án nhảy lầu tử vong: Án tuyên khi nhiều chứng cứ chưa được làm rõ?

Cũng như các phiên tòa trước, tại phiên phúc thẩm lần 2, luật sư (LS) Dương Vĩnh Tuyến (Đoàn LS Bình Phước, bào chữa cho bị cáo Phước) đưa ra nhiều chứng cứ, cho rằng cáo trạng của Viện KSND TP.Đồng Xoài phản ánh không đúng biên bản hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện không đúng với biên bản khám nghiệm ban đầu và không đúng sự thật của vụ án... LS cũng cho rằng nguyên nhân gây ra tai nạn do Lâm Tươi điều khiển xe trong tình trạng không có giấy phép lái xe, đã uống rượu, chạy tốc độ cao, chạy không đúng làn đường (chạy làn đường bên trái), không tập trung quan sát phía trước (vừa điều khiển xe vừa quay đầu về phía sau nói chuyện với Trị Tiếp). Đến khi quay mặt về phía trước thì thấy xe do bị cáo điều khiển đang ở làn đường bên phải, Lâm Tươi lúng túng bẻ tay lái về bên phải và tông vào bên phải xe của bị cáo. Theo LS, việc không khởi tố Lâm Tươi là bỏ lọt tội phạm. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên tại buổi họp báo ngày 30.5, vì sao không truy cứu trách nhiệm hình sự của Lâm Tươi? Thẩm phán Lê Hồng Hạnh (chủ tọa phiên tòa phúc thẩm ngày 26.5) cho biết kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe (mức phạt 4,5 triệu đồng - PV). Thẩm phán Hạnh cũng khẳng định: "Việc xác định lỗi chính để gây ra cái chết của nạn nhân không phải là lỗi của Lâm Tươi do đó không truy cứu trách nhiệm hình sự".