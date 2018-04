Sáng tạo phải là điểm sáng của giới trẻ

Người dân kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông không đầu nên cấp tốc báo công an. Nghi phạm, một người hàng xóm của nạn nhân, ngay sau đó bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ hỗn chiến bằng súng, dao rựa xảy ra như phim hành động ở H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết trong ngày 7.4, Công an H.Nhơn Trạch đã bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trần Huy Thông (48 tuổi, giám đốc) và ông Võ Quốc Tuấn (phó giám đốc) cùng hai nhân viên của chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á (xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 7.4, Công an xã An Bình, H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã phát đi thông báo tìm người đánh rơi 10 triệu đồng đến công an liên hệ nhận lại.