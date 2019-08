Sập cánh cổng nhà văn hóa xóm, một bé gái bị chấn thương sọ não

Chiều 12.8, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), xác nhận một cháu bé 7 tuổi trong xã bị chấn thương nặng do cánh cửa cổng nhà văn hóa xóm đổ sập.

Sự việc xảy ra vào chiều 10.8. Theo ông Thắng, cháu H.T.L.Đ (7 tuổi, con vợ chồng anh Hoàng Văn Lưu và chị Lương Thị Tuyết ở xóm 11, xã Nghĩa Bình) cùng một số trẻ em theo bố mẹ đến nhà văn hóa xóm 11 chơi.

Do một số cháu đến đu vào cánh cổng bằng sắt của nhà văn hóa nên cánh cổng bất ngờ đổ sập , đè lên người cháu Đ. Một phụ nữ lớn tuổi đang đứng ở gần đó phát hiện sự việc liền hô hoán, gọi người đến ứng cứu.

Cổng nhà văn hóa xóm bị sập ẢNH H.VIỆT

Cháu bé ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tây bắc Nghệ An (tại thị xã Thái Hòa) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Do vết thương nặng nên cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não. Sau khi được phẫu thuật, hiện cháu bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ông Thắng cũng cho biết, cánh cổng này đã được thay một lần cách đây mấy năm. Tuy nhiên, do bản lề đã bị rỉ sét và chưa được thay nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc này.