Sập hầm lò tại Quảng Ninh, 1 người chết, 3 người bị thương

Ngày 8.8, thông tin từ Công ty than Mông Dương (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam - TKV) cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, một nhóm công nhân 5 người được giao nhiệm vụ đào chống lò ở mức -100 đến -120 vỉa L7 Cánh Tây, trong khai trường của công ty này thì bất ngờ gương lò đổ sập, khiến 2 công nhân bị vùi lấp và mắc kẹt dưới hầm sâu. 3 công nhân khác may mắn thoát nạn, trong đó 2 người bị thương nhẹ.

Nhận được thông tin, Công ty than Mông Dương huy động 30 người thuộc lực lượng cứu hộ tại chỗ và gọi Trung tâm Cấp cứu mỏ (TKV) đến ứng cứu.

Danh tính 2 công nhân bị mắc kẹt là Nguyễn Thế Hoạt, thợ lò bậc 3/7 (25 tuổi, trú tại huyện Văn Yên, Yên Bái) và Vi Văn Dụng, thợ lò bậc 3/6 (27 tuổi, trú tại huyện Hòa An, Cao Bằng).

Đến khoảng 5 giờ, sau khi dùng các biện pháp cứu hộ chuyên nghiệp, lực lượng chức năng đưa 2 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, anh Hoạt đã tử vong , anh Dụng bị thương nặng ở chân và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, cho biết trước mắt tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình công nhân thiệt mạng 6 triệu đồng, công nhân bị thương 3 triệu đồng. “Ngay trong sáng 8.8, khu vực xảy ra tai nạn đã được cơ quan chức năng phong tỏa để tiến hành điều tra”, ông Chiến cho biết.