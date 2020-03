Sáp nhập hành chính các huyện, xã: Lấn cấn chính sách cán bộ xã dôi dư

Tại cuộc họp, ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (H.Trà Bồng) thông tin vào ngày 31.3 sẽ công bố sáp nhập hành chính H.Tây Trà về H.Trà Bồng, lấy tên là H.Trà Bồng. Huyện mới Trà Bồng có diện tích tự nhiên hơn 760 km2, với 16 xã, dân số hơn 53.300 người.

Ngoài ra, huyện này còn sáp nhập xã Trà Quân và xã Trà Khê thành xã Sơn Trà, có hơn 1.900 người; sáp nhập xã Trà Nham và xã Trà Lãnh thành xã Hương Trà, có 4.200 người và sáp nhập xã Trà Trung và xã Trà Thọ thành xã Trà Tây, có gần 2.700 người.

Còn huyện đảo Lý Sơn , sẽ bỏ đơn vị hành chính 3 xã (gồm: An Hải, An Vĩnh và An Bình) để thành lập chính quyền một cấp lấy tên là H.Lý Sơn, chính thức đi vào hoạt động ngày 1.4. Theo đó, huyện đảo này có 10,32 km, dân số hơn 22.000 người.